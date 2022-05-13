Пентагон: сложности с поставками военной помощи Украине могут начаться с 19 мая
Сложности с пoставками военнoй помощи США Украине могут нaчаться с 19 мая. Об этом заявил глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби, передает ТАСС.
Кирби пояснил, что это произойдет в том случае, если Конгресс не проголосует за выделение нового пакета помощи. При этом он добавил, что это не означает остановку помощи, она продолжится, но с перебоями.
Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что американские власти исключают любую возможность поставок на Украину ядерного оружия.
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