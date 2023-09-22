Сын Трампа обвинил сына Байдена во взломе его аккаунта в соцсети Х

Ранее от имени Хантера в его соцсети было опубликовано сообщение о смерти его отца, а также было написано о намерениях сына Трампа баллотироваться на пост президента США в следующем году. Сейчас этот пост удален.

В августе бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин обвинил президента США Джо Байдена в причастности к коррупции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

