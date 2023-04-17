Сын Трампа назвал Украину одной из самых коррумпированных стран в мире
Предприниматель, сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший назвал Украину «одной из самых коррумпированных стран в мире» и призвал американскую администрацию не разорять государство с помощью Киева.
Трамп опубликовал в соцсетях карту, на которой изображены Россия, Украина, прибалтийские и балканские страны. Государства подписаны «Это не Америка», «И это не Америка», «Нет, только не это», «Это не наши заботы».
Бизнесмен подчеркнул, что Украина — «новая религия левых».
«Но это не наша проблема, и мы не должны разорять нашу страну и истощать наши вооруженные силы, чтобы помочь одной из самых коррумпированных наций в мире», — подчеркнул Трамп-младший.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что некомпетентность руководства Соединенных Штатов может привести к ядерной войне, пишет Газета.ру.
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