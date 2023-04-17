Сын Трампа назвал Украину одной из самых коррумпированных стран в мире

Москалькова заявила о 18,5 тыс. связанных с СВО обращений в 2022 году

Суд в Иране приговорил 10 военнослужащих к тюрьме, признав их виновными в причастности к крушению украинского пассажирского Boeing в 2020 году

В Швеции начнутся крупнейшие за 25 лет военные учения

Число нарушений в ведущих торговых сетях за первый квартал выросло в два и более раз

На Бродвее прошел последний показ мюзикла «Призрак оперы»