Сын Трампа назвал Украину одной из самых коррумпированных стран в мире

Предприниматель, сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший назвал Украину «одной из самых коррумпированных стран в мире» и призвал американскую администрацию не разорять государство с помощью Киева.

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Трамп опубликовал в соцсетях карту, на которой изображены Россия, Украина, прибалтийские и балканские страны. Государства подписаны «Это не Америка», «И это не Америка», «Нет, только не это», «Это не наши заботы».

Бизнесмен подчеркнул, что Украина — «новая религия левых».

«Но это не наша проблема, и мы не должны разорять нашу страну и истощать наши вооруженные силы, чтобы помочь одной из самых коррумпированных наций в мире», — подчеркнул Трамп-младший.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что некомпетентность руководства Соединенных Штатов может привести к ядерной войне, пишет Газета.ру.

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ФОТО: страница Дональда Трампа-младшего в телеграме
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