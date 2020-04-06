Сын скончавшейся женщины с коронавирусом написал заявление на Лукашенко

Александр Матвеев считает, что его мать умерла из-за того, что глава государства не принял необходимых мер по защите населения от коронавируса, сообщает телеканал «Белсат». По его мнению, в стране нужно вводить карантин.

Матвеев живёт во Франции. Его мать первоначально обращалась к белорусским врачам с болью в спине, после чего в Витебской областной клинической больнице у неё обнаружили доброкачественную опухоль на позвоночнике. Операцию по удалению провели успешно, но уже через два дня женщина начала кашлять, у неё поднялась температура. Диагноз меняли три раза, утверждает Матвеев.

Со слова родственников женщины, её начали лечить антибиотиками, на через несколько дней перевели в реанимацию с тяжёлой формой пневмонии под аппарат ИВЛ. Женщина скончалась 2 апреля. Уже в морге ей поставили диагноз «коронавирусная инфекция».

По последним данным, в Белоруссии выявлено 700 случаев заражения коронавирусом, скончались 13 заболевших. Президент Александр Лукашенко не закрывал границы страны и высказывался против карантинных мер для всех граждан. При этом он признал, что были «ошибки»: в Витебске заразились более 10 врачей.

