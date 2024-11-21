Боец Монсон заявил, что главной целью в его жизни является избрание в Госдуму
Российский боец смешанных единоборств Джефф Монсон рассказал, что главная цель его жизни - избрание в Госдуму, сообщили РИА Новости.
Монсон назвал эту работу интересной и трудной. По его словам, главная причина такого желания – «помогать людям, особенно детям», не только в спорте, но и на всех уровнях жизни.
Боец родился в США и большую часть спортивной карьеры провел под американским флагом, но в 2013 году заявил, что хочет сменить гражданство на российское. Так, в 2018 году он получил российский паспорт и был избран в совет депутатов городского округа Красногорск.
Ранее Монсон рассказал, что вступил в брак по мусульманскому обряду в одной из мечетей Уфы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru