Боец Монсон заявил, что главной целью в его жизни является избрание в Госдуму

Боец родился в США и большую часть спортивной карьеры провел под американским флагом, но в 2013 году заявил, что хочет сменить гражданство на российское. Так, в 2018 году он получил российский паспорт и был избран в совет депутатов городского округа Красногорск.

Ранее Монсон рассказал, что вступил в брак по мусульманскому обряду в одной из мечетей Уфы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



