Сын Дмитрия Медведева вступил в партию «Единая Россия»

Новым членом партии «Единая Россия» стал сын заместителя председателя Совета безопасности РФ и председателя политорганизации Дмитрия Медведева Илья, сообщает пресс-служба «ЕР»

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Партбилет ему вручил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, который отметил, что в ряды единороссов вступает всё больше молодых людей неравнодушных к судьбе своей страны.

По словам самого Ильи Медведева, он считает необходимым вступление в партию.

«Постараюсь применить свои знания правильным образом в сферах, важных для людей и страны», - подчеркнул он.

Ранее Дмитрий Медведев раскритиковал Запад за санкции, которые введены в отношении родственников российских политиков, назвав их двойным беззаконием.

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