Сын Дмитрия Медведева вступил в партию «Единая Россия»
Новым членом партии «Единая Россия» стал сын заместителя председателя Совета безопасности РФ и председателя политорганизации Дмитрия Медведева Илья, сообщает пресс-служба «ЕР»
Партбилет ему вручил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, который отметил, что в ряды единороссов вступает всё больше молодых людей неравнодушных к судьбе своей страны.
По словам самого Ильи Медведева, он считает необходимым вступление в партию.
«Постараюсь применить свои знания правильным образом в сферах, важных для людей и страны», - подчеркнул он.
Ранее Дмитрий Медведев раскритиковал Запад за санкции, которые введены в отношении родственников российских политиков, назвав их двойным беззаконием.
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