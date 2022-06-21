Сын Дмитрия Медведева вступил в партию «Единая Россия»

Партбилет ему вручил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, который отметил, что в ряды единороссов вступает всё больше молодых людей неравнодушных к судьбе своей страны.

По словам самого Ильи Медведева, он считает необходимым вступление в партию.

«Постараюсь применить свои знания правильным образом в сферах, важных для людей и страны», - подчеркнул он.

Ранее Дмитрий Медведев раскритиковал Запад за санкции, которые введены в отношении родственников российских политиков, назвав их двойным беззаконием.