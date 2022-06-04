Медведев после санкций родственников российских политиков прогнозирует легализацию Ку-клукс-клана в США
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев раскритиковал Запад за санкции, которые введены в отношении родственников российских политиков. Политик назвал новые рестрикции двойным беззаконием.
«Тут двойное беззаконие. Теперь за мифические, придуманные на Западе нарушения по их модели отвечают не только участники политических событий – государственные деятели или депутаты, но и их семьи, которые никак не способны повлиять на своих родственников. Раз решили европейские и американские законотворцы – значит, семья ответит. По полной схеме и без вины. И давай блокировать счета членов семей, их имущество, не пущать их через границу к западным ценностям. Прекрасно придумано. Ждем теперь возврата в западных законах судов Линча одновременно с легализацией Ку-клукс-клана. У американцев здесь богатая история», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
По мнению Медведева, практики, которые Запад использует в отношении России – это «новое и одновременно хорошо забытое слово в правосудии и уголовной политике».
Ранее Алина Кабаева попала под санкции Великобритании и Канады. Ограничения подразумевают под собой заморозку активов и запрет на въезд в страну. При этом Кабаева не афиширует личную жизнь, практически не появляется на публике и не ведёт социальные сети – попадание в «черные списки» Европы и США она никак не комментировала.
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