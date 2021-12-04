Путин: «Единая Россия» достойно показала себя в «неординарных условиях»
Президент России Владимир Путин считает, что партия «Единая Россия» достойно проявила себя в «неординарных условиях». Такую оценку работы партии он дал в видеообращении во время ХХ съезда партии в субботу, 4 декабря, передает РИА «Новости».
«Конечно, важно именно здесь на съезде вместе проанализировать итоги осенних выборов. Считаю, что «Единая Россия» достойно проявила себя в достаточно сложных, во многом неординарных условиях избирательной кампании. Выдержала жесткую открытую конкурентную борьбу и победила уверенно, с солидным преимуществом», — заявил глава государства.
По словам Владимира Путина, «Единая Россия» обладает всеми ресурсами для поддержки россиян при возникающих у них проблемах.
Ранее сообщалось, что председатель политической партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев одобрил кандидатуру Дарьи Лантратовой на должность замсекретаря Генсовета партии, которая будет курировать информационную политику партии и медиаблок.
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