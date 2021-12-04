Путин: «Единая Россия» достойно показала себя в «неординарных условиях»

«Конечно, важно именно здесь на съезде вместе проанализировать итоги осенних выборов. Считаю, что «Единая Россия» достойно проявила себя в достаточно сложных, во многом неординарных условиях избирательной кампании. Выдержала жесткую открытую конкурентную борьбу и победила уверенно, с солидным преимуществом», — заявил глава государства.

По словам Владимира Путина, «Единая Россия» обладает всеми ресурсами для поддержки россиян при возникающих у них проблемах.

Ранее сообщалось, что председатель политической партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев одобрил кандидатуру Дарьи Лантратовой на должность замсекретаря Генсовета партии, которая будет курировать информационную политику партии и медиаблок.

