Сын Боярского возглавил отделение «Единой России» в Петербурге

У двоих пассажиров рейса из ЮАР в Россию выявлен положительный ПЦР-тест на коронавирус По данным ВОЗ омикрон-штамм обнаружен уже в 38 странах Миграционный кризис на белорусско-польской границе грозит дефицитом продуктов в России В Курской области закрывают частный зоопарк