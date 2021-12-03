Сын Боярского возглавил отделение «Единой России» в Петербурге
Региональное отделение партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге возглавил Сергей Боярский.
Соответствующее сообщение размещено в пятницу в Telegram-канале «Единая Россия. Официально».
Как уточняет РИА Новости, Сергей Боярский является сыном известного актера Михаила Боярского.
Боярский-младший является первым зампредом комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Ранее сообщалось, что Боярский и глава этого комитета Александр Хинштейн стали авторами законопроекта о штрафах для СМИ за распространение информации о террористических организациях без пометки о том, что они запрещены или ликвидированы.
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