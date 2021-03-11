В России введут штрафы для СМИ за упоминание террористических организаций без уточнений

Государственная дума планирует принять законопроект о введении штрафов для СМИ за распространение информации о террористических организациях без пометки о том, что они запрещены или ликвидированы. Об этом сообщают «Известия».

Авторами поправок стали председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский. Депутаты предлагают внести изменения в статью административного кодекса о злоупотреблении свободой массовой информации. При этом непосредственный запрет планируется прописать в законе о СМИ.

Как сообщают «Известия», за несоблюдение норм гражданам будет грозить штраф от 2 до 2,5 тысяч рублей, должностным лицам — от 4 до 5 тысяч, юрлицам — от 40 до 59 тысяч рублей. Предмет правонарушения при этом конфискуют.

Депутаты объяснили свою инициативу стремлением ликвидировать «правовой пробел». Административный кодекс предусматривает ответственность за распространение данных об экстремистских организациях из перечня Минюста России без отметки об их ликвидации или запрете деятельности. Однако подобные пометки необязательны для организаций, внесенных ФСБ РФ в список террористических.

«Известия» напоминают, что с 2015 года Роскомнадзор рекомендовал делать соответствующие пометки при упоминании радикальных организаций и отмечал недоработки в законодательстве.

