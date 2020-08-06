Связи с талибами нет. Российский МИД обвинил советника США во лжи

Директор департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что слова советника США Роберта О` Брайена о сговоре Москвы с талибами в Афганистане являются «очередной ложью», которая сокращает итоги совместных усилий на афганском направлении.

«Вопрос даже не в том, что подобные заявления высокопоставленных американских лиц это плод разбушевавшегося воображения тех, кто в Вашингтоне стремится обрушить наш двусторонний диалог и буквально зацементировать системный вызов РФ», - пояснил позицию Зайцев.

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При этом. представитель российского МИД заметил, что в РФ «уже давно привыкли к безосновательным вымыслам с американской стороны».

Напомним, что советник США по нацбезопасности ранее отметил, что российские власти «заплатят цену», если сговор подтвердиться.

Ранее НСН сообщала, что глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил журналистам, что его тревожит появившаяся в СМИ информация о сговоре России с радикалами из «Талибана» (организация запрещена в РФ). Тем не менее, по словам Маккензи, это дело не показалось ему убедительным.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АфганистанТалибанМИД РФ
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