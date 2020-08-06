Связи с талибами нет. Российский МИД обвинил советника США во лжи

Директор департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что слова советника США Роберта О` Брайена о сговоре Москвы с талибами в Афганистане являются «очередной ложью», которая сокращает итоги совместных усилий на афганском направлении.

«Вопрос даже не в том, что подобные заявления высокопоставленных американских лиц это плод разбушевавшегося воображения тех, кто в Вашингтоне стремится обрушить наш двусторонний диалог и буквально зацементировать системный вызов РФ», - пояснил позицию Зайцев.