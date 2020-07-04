МИД РФ: Американская разведка участвует в наркотрафике из Афганистана
Разведка США, обвинившая Россию в подкупе бойцов радикального движения «Талибан» (запрещенного в РФ), участвует в наркотрафике. Такое заявление сделал спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия-1».
«Эти бесчисленные откаты от проектов, которые там были, участие тех же замечательных американских разведчиков, которые наших обвиняют в чем-то, в наркотрафике», — заявил Кабулов.
Спецпредставитель считает, что этот «секрет Полишинеля» уже воспринимается в мире как данность, в том числе в самом Афганистане.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванные источники в спецслужбах США сообщила, что якобы российская военная разведка платила боевикам запрещенного в РФ движения «Талибан» за то, чтобы они убивали в Афганистане американских военных. Никаких доказательств представлено не было.
МИД РФ и официальный представитель «Талибана» назвали эту информацию вымыслом.
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