МИД РФ: Американская разведка участвует в наркотрафике из Афганистана

Разведка США, обвинившая Россию в подкупе бойцов радикального движения «Талибан» (запрещенного в РФ), участвует в наркотрафике. Такое заявление сделал спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия-1».

«Эти бесчисленные откаты от проектов, которые там были, участие тех же замечательных американских разведчиков, которые наших обвиняют в чем-то, в наркотрафике», — заявил Кабулов.