МИД РФ: Американская разведка участвует в наркотрафике из Афганистана

Разведка США, обвинившая Россию в подкупе бойцов радикального движения «Талибан» (запрещенного в РФ), участвует в наркотрафике. Такое заявление сделал спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия-1».

«Эти бесчисленные откаты от проектов, которые там были, участие тех же замечательных американских разведчиков, которые наших обвиняют в чем-то, в наркотрафике», — заявил Кабулов.

Телеграм поправил Конституцию и пояснил NYT за талибов

Спецпредставитель считает, что этот «секрет Полишинеля» уже воспринимается в мире как данность, в том числе в самом Афганистане.

Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванные источники в спецслужбах США сообщила, что якобы российская военная разведка платила боевикам запрещенного в РФ движения «Талибан» за то, чтобы они убивали в Афганистане американских военных. Никаких доказательств представлено не было.

МИД РФ и официальный представитель «Талибана» назвали эту информацию вымыслом.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:НаркотикиАфганистанМид РФСша
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры