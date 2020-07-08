Новости за ночь: Командование ВС США не поверило в «сговор» РФ с талибами
Глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил журналистам, что его тревожит появившаяся в СМИ информация о сговоре России с радикалами из «Талибана» (организация запрещена в РФ). Тем не менее, по словам Маккензи, это дело не показалось ему убедительным.
Как пишут «Известия», Маккензи не нашёл достаточных доказательств, чтобы инициировать рассмотрение дела в судебном порядке.
Американский военачальник при этом отметил, что уровень защиты американских военных в Афганистане всегда высокий.
О том, что Россия якобы платила талибам вознаграждение за убийство американских военных, написали The New York Times и The Washington Post. МИД России назвал публикации «вбросом провокаторов».
Экс-глава отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биб ранее заявил, что информацию о предполагаемом «сговоре» в Афганистане нужно воспринимать скептически, пишет «Газета.ру». Источники американских СМИ не слишком достоверны, да и у России нет мотивации для подобных действий, полагает он.
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