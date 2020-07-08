Новости за ночь: Командование ВС США не поверило в «сговор» РФ с талибами

Глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил журналистам, что его тревожит появившаяся в СМИ информация о сговоре России с радикалами из «Талибана» (организация запрещена в РФ). Тем не менее, по словам Маккензи, это дело не показалось ему убедительным.

Как пишут «Известия», Маккензи не нашёл достаточных доказательств, чтобы инициировать рассмотрение дела в судебном порядке.