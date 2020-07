Новости за ночь: Командование ВС США не поверило в «сговор» РФ с талибами

Американский военачальник при этом отметил, что уровень защиты американских военных в Афганистане всегда высокий.

О том, что Россия якобы платила талибам вознаграждение за убийство американских военных, написали The New York Times и The Washington Post. МИД России назвал публикации «вбросом провокаторов».

Экс-глава отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биб ранее заявил, что информацию о предполагаемом «сговоре» в Афганистане нужно воспринимать скептически, пишет «Газета.ру». Источники американских СМИ не слишком достоверны, да и у России нет мотивации для подобных действий, полагает он.