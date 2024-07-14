Госдеп США: Вашингтон намерен укрепить сотрудничество с Ереваном

«Надеемся на укрепление сотрудничества с правительством США и Армении и гражданским обществом в целях продвижения демократического верховенства закона, борьбы с коррупцией и судебной реформы», — заявила дипломат.

Зея и посол США в Армении Кристин Квин совершили поездку к монастырю Ахпат Армянской апостольской церкви.

Ранее стало известно, что в Армении пройдут совместные с США военные учения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

