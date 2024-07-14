Госдеп США: Вашингтон намерен укрепить сотрудничество с Ереваном

Американские власти намерены укрепить сотрудничество с Ереваном, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление заместителя главы Госдепартамента США Узру Зею.

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«Надеемся на укрепление сотрудничества с правительством США и Армении и гражданским обществом в целях продвижения демократического верховенства закона, борьбы с коррупцией и судебной реформы», — заявила дипломат.

Зея и посол США в Армении Кристин Квин совершили поездку к монастырю Ахпат Армянской апостольской церкви.

Ранее стало известно, что в Армении пройдут совместные с США военные учения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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