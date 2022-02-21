Священник РПЦ предложил закрепить понятие «трудной жизненной ситуации» для родителей
Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов предложил законодательно закрепить понятие «трудная жизненная ситуация», включив в него склонение к аборту и угрозу разлучения с детьми. Такое мнение священник высказал на круглом столе «Создание всероссийской системы кризисных центров помощи беременным женщинам и женщинам с детьми» в Общественной палате РФ.
По словам Лукьянова, угроза разлучить родителей с ребенком «в отсутствии вины родителя» также должно стать поводом для помощи человеку. Примеры конкретных ситуаций он при этом не привел. По мнению священника, эта формулировка должна заменить термин «насилие» и сможет охватить большее число пострадавших.
Ранее Лукьянов уже высказывался на тему женских прав. Так, он называл «пропаганду» абортов насилием над женской психикой, а также заявлял, что мужчины должны получить право давать согласие или несогласие на проведение аборта.
Со своей стороны, уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не против абортов. Она пояснила, что существует огромное число случаев, когда женщина не может воспитать своего ребенка, передает РИА Новости.
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