Отмечается, что они опасаются слишком больших экономических и политических рисков, которые могут возникнуть в случае евроинтеграции Киева.

По данным СВР, у Европы нет ресурсов для удовлетворения завышенных запросов Украины. А предвступительные переговоры с Украиной, которые Брюссель предложил начать в июне текущего года - это «конфетка» для предотвращения разочарования украинцев.

Ранее в СВР заявили, что Киев развернул кампанию по скупке российских военных Telegram-каналов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».