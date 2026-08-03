СВР: Евролидеры категорически отрицают возможность вступления Украины в ЕС
Европейские лидеры во внутренних дискуссиях категорически отрицают возможность вступления Украины в Евросоюз «в светлом будущем». Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
Отмечается, что они опасаются слишком больших экономических и политических рисков, которые могут возникнуть в случае евроинтеграции Киева.
По данным СВР, у Европы нет ресурсов для удовлетворения завышенных запросов Украины. А предвступительные переговоры с Украиной, которые Брюссель предложил начать в июне текущего года - это «конфетка» для предотвращения разочарования украинцев.
Ранее в СВР заявили, что Киев развернул кампанию по скупке российских военных Telegram-каналов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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