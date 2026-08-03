СВР: Евролидеры категорически отрицают возможность вступления Украины в ЕС

Европейские лидеры во внутренних дискуссиях категорически отрицают возможность вступления Украины в Евросоюз «в светлом будущем». Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

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Отмечается, что они опасаются слишком больших экономических и политических рисков, которые могут возникнуть в случае евроинтеграции Киева.

По данным СВР, у Европы нет ресурсов для удовлетворения завышенных запросов Украины. А предвступительные переговоры с Украиной, которые Брюссель предложил начать в июне текущего года - это «конфетка» для предотвращения разочарования украинцев.

Ранее в СВР заявили, что Киев развернул кампанию по скупке российских военных Telegram-каналов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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