СВР: Запад перешел к практическому разделу Украины
Страны Запада почти списали киевские власти со счетов и приступили к практическому разделу Украины. Об этом заявил представитель Службы внешней разведки (СВР) России генерал-полковник Владимир Матвеев.
Слова Матвеева приводит РИА Новости. Представитель СВР указал, что на Западе обеспокоены не судьбой Украины.
«Как видно из поступающей в СВР информации, западные кураторы уже практически списали его [киевский режим] со счетов и во всю занимаются разработкой планов по разделу и оккупации по крайней мере части украинских земель», — подчеркнул Матвеев.
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