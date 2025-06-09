Лавров заявил, что британцы помогают Украине в атаках против России
9 июня 202514:30
Украина, осуществляющая террористические атаки против России, была бы беспомощной без поддержки англичан. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Выступая на «Форуме будущего - 2050», он не исключил, что Киеву помогают «по инерции ещё и спецслужбы США».
«Но британцы - 100%», - заключил министр.
Ранее Лавров заявил, что не следует поддаваться на последние провокации Украины, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru