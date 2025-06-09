Лавров заявил, что британцы помогают Украине в атаках против России

Украина, осуществляющая террористические атаки против России, была бы беспомощной без поддержки англичан. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Выступая на «Форуме будущего - 2050», он не исключил, что Киеву помогают «по инерции ещё и спецслужбы США».

«Но британцы - 100%», - заключил министр.

Ранее Лавров заявил, что не следует поддаваться на последние провокации Украины, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
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