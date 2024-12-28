Согласно данным, уходящая администрация президента США Джо Байдена и руководство Британии хотят не допустить стабилизации в Сирии. Для этого, по данным службы, подконтрольные полевые командиры ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории России) получили ударные БПЛА.

Ранее сообщалось, что новые власти Сирии не планируют в ближайшем будущем разрывать сотрудничество с Россией, в том числе по размещению в стране российских военных баз в Латакии и Тартусе. Отмечается, что в настоящее время российская и сирийские стороны также ведут переговоры о том, чтобы соглашения не были расторгнуты из-за каких-либо внешних обстоятельств – военных действий или смены власти в арабской республике, передает «Радиоточка НСН».

