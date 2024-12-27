Новые власти Сирии заявили о намерении оставить в стране российские базы
Новые власти Сирии не планируют в ближайшем будущем разрывать сотрудничество с Россией, в том числе по размещению в стране российских военных баз в Латакии и Тартусе, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
В настоящее врем российская и сирийские стороны также ведут переговоры о том, чтобы соглашения не были расторгнуты из-за каких-либо внешних обстоятельств — военных действий или смены власти в арабской республике.
«До окончания переговоров сирийская сторона не намерена расторгать соглашения», — подчеркнул источник.
Ранее стало известно, что Евросоюз намерен обсудить с Сирией вопрос об упразднении российских баз, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru