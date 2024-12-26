В Сирии 14 силовиков погибли в засаде в Тартусе

Сотрудники сил безопасности переходного правительства Сирии попали в засаду в Тартусе, есть погибшие. Об этом заявил министр внутренних дел страны Мухаммед Абдель Рахман, сообщает агентство SANA.

Отмечается, что силовики преследовали сторонников бывшего режима в Тартусе и его окрестностях.

«При проведении операции по поддержанию порядка в одном из районов... сотрудники правоохранительных органов попали в засаду, устроенную вооруженными элементами», — сообщил Рахман.

По его словам, в результате погибли 14 силовиков, еще десять были ранены.

Глава МВД пообещал, что власти «ударят железной рукой по всем, кто посягает на безопасность Сирии и ее сынов».

Между тем в МИД России заявили, что пока не получали от новых властей в Дамаске официальных обращений по поводу российских военных баз. Две основные базы РФ расположены в Тартусе и Хмеймиме, напоминает Ura.ru.

