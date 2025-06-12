В Госдуме раскритиковали заявления Вучича в Одессе
Заявления президента Сербии Александра Вучича о готовности поддерживать «мифическую украинскую территориальную целостность» сделаны по требованию коллективного Запада. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Он напомнил про растоптанную и уничтоженную НАТО Югославию, отметив, что заявления в Одессе сделал лидер страны, которая «первой пострадала от беспредела, устроенного коллективным Западом».
«Вероятно, теперь давят и на Сербию... Предатели и перебежчики, которые только и делают, что ищут лучшей жизни, хуже, чем откровенные враги», - подчеркнул парламентарий.
Журавлев добавил, что «усидеть на двух стульях ещё никому не удавалось».
Ранее Вучич на прошедшем в Одессе саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» предложил Киеву помощь Сербии в восстановлении украинских городов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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