В Госдуме раскритиковали заявления Вучича в Одессе

Заявления президента Сербии Александра Вучича о готовности поддерживать «мифическую украинскую территориальную целостность» сделаны по требованию коллективного Запада. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

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Он напомнил про растоптанную и уничтоженную НАТО Югославию, отметив, что заявления в Одессе сделал лидер страны, которая «первой пострадала от беспредела, устроенного коллективным Западом».

«Вероятно, теперь давят и на Сербию... Предатели и перебежчики, которые только и делают, что ищут лучшей жизни, хуже, чем откровенные враги», - подчеркнул парламентарий.

Журавлев добавил, что «усидеть на двух стульях ещё никому не удавалось».

Ранее Вучич на прошедшем в Одессе саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» предложил Киеву помощь Сербии в восстановлении украинских городов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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