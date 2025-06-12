Он напомнил про растоптанную и уничтоженную НАТО Югославию, отметив, что заявления в Одессе сделал лидер страны, которая «первой пострадала от беспредела, устроенного коллективным Западом».

«Вероятно, теперь давят и на Сербию... Предатели и перебежчики, которые только и делают, что ищут лучшей жизни, хуже, чем откровенные враги», - подчеркнул парламентарий.

Журавлев добавил, что «усидеть на двух стульях ещё никому не удавалось».

Ранее Вучич на прошедшем в Одессе саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» предложил Киеву помощь Сербии в восстановлении украинских городов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

