По данным ведомства, с декабря 2021 года страны НАТО поставили Киеву 440 танков, 1510 боевых машин пехоты, 655 артиллерийских систем. Кроме того, Украина получила от западных стран 1170 комплексов противовоздушной обороны.

Также Североатлантический альянс передал украинским военным 9 800 ракет для реактивных систем залпового огня, 609 тысяч противотанковых выстрелов, 1,2 млн снарядов.

«Большая часть из предоставленной Западом военной техники была уничтожена российскими войсками», — подчеркнули в СВР.

Между тем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Киеву —«единственный путь гарантировать продолжительный и справедливый мир», напоминает Ura.ru.

