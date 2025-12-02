СВР: Франция ищет способы ввязаться в конфликт на Украине
Франция ищет варианты прямого участия в конфликте на Украине. Об этом заявили в Службе внешней разведки России.
«На это, в частности, направлен правительственный декрет № 2025-1030 от 31 октября 2025 года, который разрешает задействовать ЧВК для оказания помощи "третьей стране, находящейся в ситуации вооруженного столкновения"», - отметила спецслужба.
По данным СВР, находящиеся в распоряжении Киева мобильные группы ПВО и немногочисленные истребители F-16 не справляются с перехватом воздушных целей РФ. Для освоения другой техники Украине потребуются зарубежные ЧВК с современным вооружением.
Российская сторона предупредила, что будет рассматривать присутствие французских частных компаний на украинской территории как непосредственное участие Франции в боевых действиях против РФ.
Ранее СВР заявляла, что Франция готовит к развертыванию на Украине воинский контингент численностью до 2 тысяч солдат и офицеров, пишет «Свободная пресса».
