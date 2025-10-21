Разведка Великобритании готовит диверсии в Балтийском и Черном морях, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Об этом сообщили в пресс-бюро ведомства.

Директор СВР указал, что Лондон убедился в собственной безнаказанности после подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

«Британские разведорганы... продолжают тестировать границы дозволенного в отношении есовских партнеров путем подготовки диверсий в Балтийском и Черном морях», - подчеркнул Нарышкин.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что разведка Британии непосредственно курировала украинскую операцию «Паутина», пишет «Свободная пресса».

