Нарышкин: Британская разведка готовит диверсии на море
Разведка Великобритании готовит диверсии в Балтийском и Черном морях, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Об этом сообщили в пресс-бюро ведомства.
Директор СВР указал, что Лондон убедился в собственной безнаказанности после подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».
«Британские разведорганы... продолжают тестировать границы дозволенного в отношении есовских партнеров путем подготовки диверсий в Балтийском и Черном морях», - подчеркнул Нарышкин.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что разведка Британии непосредственно курировала украинскую операцию «Паутина», пишет «Свободная пресса».
