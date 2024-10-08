«Свой путь»: США не помешают Кубе стать страной-партнером БРИКС
У США есть ряд опасений, что Куба находится рядом и развивается своим путем, отметил в эфире НСН дипломат Василий Корчмарь.
Страны БРИКС примут Кубу в объединение в статусе государства-партнера, никаких препятствий на этом пути не прослеживается, в том числе со стороны США, заявил чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь в разговоре с НСН.
Ранее Куба официально обратилась к России с просьбой о присоединении к БРИКС в статусе государства-партнера. Письмо направили президенту РФ Владимиру Путину, поскольку Россия сейчас председательствует в объединении. В БРИКС сегодня входят Россия, Индия, КНР, Бразилия, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.
«Если подала Турция заявку на участие в БРИКС, а она член НАТО… Тут вообще, казалось бы, нужно подумать, вдруг это засланный казачок. А тут Куба, маленькая страна, которая развивается своим путем. Думаю, что никаких препятствий нет. Китай, Россия, Бразилия – почему они не могут поддержать принятие Кубы? Вполне, для этого есть все возможности. Есть возможные политические трения со стороны США с тем, что рядом Куба находится, которая развивается своим путем… Но это не так, в общем-то, важно», - сказал Корчмарь.
Он выразил уверенность, что принятие Кубы в БРИКС не помешает общему направлению развития объединения.
«Подается заявление, потом рассматривается. Решение принимается на заседании – принять или пока воздержаться, подумать. Я так понимаю, что вопрос состоит в том, будут ли страны БРИКС оглядываться на США. Думаю, что здесь ничего отрицательного нет с точки зрения политического плана. Может ли каким-либо образом принятие Кубы в БРИКС помешать общему направлению развития этой организации – я думаю, что нет», - указал собеседник НСН.
Кроме того, дипломат объяснил, чем полноправное членство в БРИКС отличается от партнерства.
«Членство, естественно, это право голоса в принятии решений в организации. Партнерство – это участие, но не решение каких-то главных вопросов, которые касаются развития этой организации и ее деятельности. Сотрудничество ради партнерства – это одна вещь, там есть и ограничения прав, права голоса нет, принятия решений. Сотрудничество может развиваться, но уже может быть не в таких льготных условиях, как это могло бы быть с полноправным участием в организации», - добавил он.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, на вступление в БРИКС «уже сформировалась очередь». Он отмечал, что заявки о присоединении к организации делались по-разному: в виде письменных и устных обращений. О желании вступить в БРИКС заявили более 30 государств, в том числе Таиланд, Малайзия, Азербайджан и Турция, передает «Радиоточка НСН».
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