«Свой путь»: США не помешают Кубе стать страной-партнером БРИКС

Страны БРИКС примут Кубу в объединение в статусе государства-партнера, никаких препятствий на этом пути не прослеживается, в том числе со стороны США, заявил чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь в разговоре с НСН.

Ранее Куба официально обратилась к России с просьбой о присоединении к БРИКС в статусе государства-партнера. Письмо направили президенту РФ Владимиру Путину, поскольку Россия сейчас председательствует в объединении. В БРИКС сегодня входят Россия, Индия, КНР, Бразилия, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.