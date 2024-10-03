МИД РФ: Создание единой валюты БРИКС преждевременно

Обсуждение создания единой валюты для стран БРИКС преждевременно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе пресс-конференции.

Премьер Буркина-Фасо заявил о желании страны вступить в БРИКС

«Наши страны имеют существенные различия в подходах к регулированию платежного баланса, национальных финансовых рынков, таргетированию инфляции», — пояснил он.

По словам замглавы МИД, на данный момент сотрудничество стран БРИКС сосредоточено на укреплении финансового суверенитета и разработке платежных механизмов, устойчивых к внешним рискам.

Рябков также уточнил, что доля национальных валют в торговле России со странами БРИКС достигла 65%.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 34 страны хотят в той или иной форме подключиться к деятельности объединения, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ВалютаБрикс

Горячие новости

Все новости

партнеры