МИД РФ: Создание единой валюты БРИКС преждевременно

«Наши страны имеют существенные различия в подходах к регулированию платежного баланса, национальных финансовых рынков, таргетированию инфляции», — пояснил он.

По словам замглавы МИД, на данный момент сотрудничество стран БРИКС сосредоточено на укреплении финансового суверенитета и разработке платежных механизмов, устойчивых к внешним рискам.

Рябков также уточнил, что доля национальных валют в торговле России со странами БРИКС достигла 65%.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 34 страны хотят в той или иной форме подключиться к деятельности объединения, напоминает «Радиоточка НСН».

