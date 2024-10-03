МИД РФ: Создание единой валюты БРИКС преждевременно
Обсуждение создания единой валюты для стран БРИКС преждевременно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе пресс-конференции.
«Наши страны имеют существенные различия в подходах к регулированию платежного баланса, национальных финансовых рынков, таргетированию инфляции», — пояснил он.
По словам замглавы МИД, на данный момент сотрудничество стран БРИКС сосредоточено на укреплении финансового суверенитета и разработке платежных механизмов, устойчивых к внешним рискам.
Рябков также уточнил, что доля национальных валют в торговле России со странами БРИКС достигла 65%.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 34 страны хотят в той или иной форме подключиться к деятельности объединения, напоминает «Радиоточка НСН».
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