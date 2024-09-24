Премьер Буркина-Фасо заявил о желании страны вступить в БРИКС
Премьер-министр Буркина-Фасо Апполинер Кьелем де Тамбела заявил о желании страны вступить в БРИКС. Об этом сообщили в правительстве западноафриканского государства.
На встрече с послом России Игорем Мартыновым премьер высказался за вхождение Буркина-Фасо в состав БРИКС в целях «для борьбы с доминированием доллара и евро». Кроме того, де Тамбела указал, что членство в организации необходимо достижения «более справедливой» международной торговли.
Ранее Турция подала заявку на вступление БРИКС, вопрос о членстве республики рассмотрят страны объединения, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru