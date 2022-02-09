«Свободу психопату?» В Грузии не верят в досрочный выход Саакашвили из тюрьмы
Сакашвили – хоть и «списанный», но харизматичный политик, за которым может пойти народ на фоне сложной экономической ситуации в Грузии, сказал НСН Петр Мамрадзе.
Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили не стоит рассчитывать на досрочный выход из тюрьмы, хотя предъявленные ему обвинения гораздо скромнее реальных преступлений, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе.
Ранее в среду Саакашвили спел гимн Украины на проходящем в Тбилиси суде по делу о растрате бюджетных средств. При этом экс-президент заявил, что не признаёт обвинения и грузинское правосудие.
«Все бывает, но если будет продолжаться расследование, думаю, ни о каком выходе из тюрьмы раньше срока речи быть не может. Тем более наш президент Саломе Зурабишвили, которая хорошо осведомлена о преступлениях Саакашвили, которых гораздо больше, чем заявило обвинение, говорила, что не собирается его помиловать. Она сказала, что этого не будет никогда», - сказал Мамрадзе.
По его словам, Саакашвили пока не предъявлены обвинения по «масштабным преступлениям».
«Обвинения, которые удалось сформулировать и подтвердить документально, – это лишь очень малая часть из того, что совершено Саакашвили в плане присвоения бюджетных средств. Были гораздо более масштабные преступления, которые не отражены в данном деле. Мы знаем, что его дядюшка сумел стать очень богатым человеком, кассир партии Кезерашвили был министром обороны и в одночасье, за несколько месяцев стал миллиардером. Саакашвили обращался к Олланду (экс-президенту Франции Франсуа Олланду – прим. НСН) , чтобы его освободили, как главного спонсора его партии, когда тот был арестован в Париже. И так далее, и тому подобное. Я надеюсь, что никто прощать это не будет», - признался политолог.
Он назвал бывшего президента Грузии «законченным психопатом» и объяснил, чем его освобождение может быть опасно властям
«С одной стороны, это очень талантливый человек в том, что касается популизма и демагогии. Он законченный психопат, я его знаю близко с 24 лет. Когда он что-то кричит с трибуны, он не играет, не входит в роль, он в это верит и обладает настоящей харизмой. Многие люди ему верили. Даже сейчас он имеет устойчивый электорат, где-то 13-14% населения Грузии. Плюс у него в распоряжении большие телекомпании, это способствует тому, что в виртуальном пространстве он много раз добивался того, что ему было нужно. Его слова: "Главное создать телекартинку, а дальше делай, что хочешь". Существует опасность, что появится такой популист, совершенно безответственный демагог и поведет за собой массы. Особенно, когда социально-экономическое положение достаточно тяжелое, а в Грузии именно так», - сказал Мамрадзе.
При этом он считает, что Саакашвили уже «выдохся» и его «списали» в политическом плане.
«Судя по всему, в значительной степени он выдохся. Трудно представить существенное увеличение его электората. Думаю, что Саакашвили уже списанный в этом плане человек», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили тайно прибыл на родину 29 сентября 2021 года после восьми лет эмиграции. 1 октября его арестовали, после чего политик объявил голодовку. Ранее Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы по делу об убийстве банкира и избиении депутата. Кроме того, он обвиняется в растрате госсредств и жестоком разгоне митинга в 2007 году.
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