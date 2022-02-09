«Свободу психопату?» В Грузии не верят в досрочный выход Саакашвили из тюрьмы

Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили не стоит рассчитывать на досрочный выход из тюрьмы, хотя предъявленные ему обвинения гораздо скромнее реальных преступлений, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе.

Ранее в среду Саакашвили спел гимн Украины на проходящем в Тбилиси суде по делу о растрате бюджетных средств. При этом экс-президент заявил, что не признаёт обвинения и грузинское правосудие.