Зеленский рассказал о переписке с Саакашвили
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о переписке с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который в настоящее время сидит в грузинской тюрьме. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Зеленского, он с Саакашвили общаются посредством почтовых писем. Президент также отметил, что поднимал вопрос о судьбе Саакашвили с грузинскими властями.
В частности, по словам Зеленского, он лично договаривался о том, чтобы к Саакашвили пустили мать. Также он направил просьбу о подключении к лечению экс-лидера Грузии украинских врачей.
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