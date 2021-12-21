Зеленский рассказал о переписке с Саакашвили

По словам Зеленского, он с Саакашвили общаются посредством почтовых писем. Президент также отметил, что поднимал вопрос о судьбе Саакашвили с грузинскими властями.

В частности, по словам Зеленского, он лично договаривался о том, чтобы к Саакашвили пустили мать. Также он направил просьбу о подключении к лечению экс-лидера Грузии украинских врачей.



