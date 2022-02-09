Экс-президент Грузии Саакашвили спел на суде гимн Украины
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили явился на очередное заседании суда в Тбилиси в майке в цвета флага Украины, сообщает РИА Новости.
Кроме того, в завершении своего выступления политик взял национальный флаг Украины и спел украинский гимн.
Бывший грузинский лидер обвиняется в растрате бюджета, превышении полномочий и избиении депутата. Сам Саакашвили заявил, что не признаёт обвинение прокуратуры и грузинское правосудие.
Ранее мать Саакашвили Гиули Аласания призвала вернуть его на Украину по причине небезопасности нахождения на территории Грузии, сообщает RT.
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