Экс-президент Грузии Саакашвили спел на суде гимн Украины

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили явился на очередное заседании суда в Тбилиси в майке в цвета флага Украины, сообщает РИА Новости.

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Кроме того, в завершении своего выступления политик взял национальный флаг Украины и спел украинский гимн.

Бывший грузинский лидер обвиняется в растрате бюджета, превышении полномочий и избиении депутата. Сам Саакашвили заявил, что не признаёт обвинение прокуратуры и грузинское правосудие.

Ранее мать Саакашвили Гиули Аласания призвала вернуть его на Украину по причине небезопасности нахождения на территории Грузии, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСудГрузияМихаил Саакашвили
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