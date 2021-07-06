«Свобода за миллиард». Приговором Бабарико Лукашенко просит «выкуп» от России
14-летний приговор для Виктора Бабарико является вызовом для «Газпрома» и для России, сказал НСН Дмитрий Болкунец.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с помощью тяжкого приговора экс-главе «Белгазпромбанка» Виктору Бабарико попытается получить от России «выкуп» в размере до миллиарда долларов, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» белорусский политолог Дмитрий Болкунец.
Верховный суд Белоруссии приговорил во вторник к 14 годам лишения свободы Виктора Бабарико, ранее возглавлявшего «Белгазпромбанк» и считавшегося главным соперником Лукашенко на президентских выборах 2020 года.
«Лукашенко поднял ставки в игре, чтобы поторговаться с Москвой. Такой срок Бабарико – это вызов для «Газпрома» и для России, потому что, несмотря на белорусское гражданство, он был членом российской корпорации. Если сейчас топ-менеджеры «Газпрома» и российское руководство позволят, чтобы их коллегу таким образом уничтожали, эта компания потеряет репутацию, и это будет большим унижением для «Газпрома». В прошлом году белорусские власти уже обвиняли руководство «Газпрома» в том, что они выдвинули Бабарико в президенты, хотя, на мой взгляд, это совершенно не так. Это «мстительный приговор» и Лукашенко будет делать все возможное, чтобы Бабарико подольше оставался в тюрьме. Но я допускаю, что Лукашенко может торговаться по этому вопросу и требовать какой-то «выкуп» со стороны России. Например, миллиард долларов попросит взамен на освобождение», - сказал Болкунец.
По его словам, «выкуп» за осужденных – это стандартная схема, по которой действует Лукашенко.
«Этот человек уже не раз «продавал заложников» - и Западу, и брал выкуп с российских граждан. Я знаю, что ряд белорусских бизнесменов, попадающих в тюрьму, освобождаются только путем внесения «дани». Эти деньги платятся Виктору Лукашенко (старший сын Лукашенко – прим. НСН). Это большая коррумпированная семья, которая жестко контролирует ситуацию в стране. Я допускаю, что Лукашенко может и амнистировать Бабарико, получив за это «выкуп». Допускаю, что этот вопрос мог неоднократно обсуждаться на встречах Путина с Лукашенко, который, понимая ситуацию, может пытаться сорвать здесь финансовый куш», - добавил политолог.
По его мнению, Бабарико не будет публично «каяться и признаваться во всем», как это сделал создатель Telegram-канал NEXTA Роман Протасевич.
«Бабарико не будет каяться перед Лукашенко. Это будет для него унижением, а он дорожит своей репутацией. Я уверен, что не будет такого, как с Протасевичем. И даже «покаянные письма» Лукашенко Бабарико писать не будет», - уверен Болкунец.
Он также считает, что приговор Бабарико не вызовет новую волну протестов в Белоруссии, хотя всем понятно, что это дело «политическое».
«Очевидно, что дело Бабарико является политическим. Он 20 лет возглавлял банк, и к нему не было никаких претензий. Они возникли только после того, как Бабарико заявил о своем желании участвовать в президентских выборах и собрал почти полмиллиона подписей. Это стало точкой невозврата, Лукашенко таким образом отомстил банкиру и всем его сторонникам и вынес такой огромный срок. Раньше Лукашенко от своих политических оппонентов избавлялся физически – их убивали, они пропадали бесследно, а сейчас он стал более «гуманным» - решил их оставлять живыми, но держать в клетке», - заключил собеседник НСН.
В мае 2020 года Виктор Бабарико объявил о намерении баллотироваться в президенты Белоруссии. Он считался главным соперником Александра Лукашенко в предвыборной гонке. В июне в офис «Белгазпромбанка» пришли силовики, Бабарико задержали и отправили в СИЗО КГБ. Ему отказали в регистрации в качестве кандидата. Бабарико выдвинули обвинения в получении взятки в особо крупном размере и легализации средств, полученных незаконными способами. Прокурор запрашивал для него 15 лет лишения свободы. Экс-глава «Белгазпромбанка» не признал вину. В итоге Верховный суд Белоруссии дал ему 14 лет.
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