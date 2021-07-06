Суд Белоруссии приговорил Бабарико к 14 годам лишения свободы

Бабарико выдвинули обвинения в получении взятки в особо крупном размере и легализации средств, полученных незаконными способами. Прокурор запрашивал для него 15 лет лишения свободы. Экс-глава Белгазпромбанка не признал вину.

В мае 2020 года Виктор Бабарико объявил, что намерен баллотироваться в президенты Белоруссии. Он считался главным соперником Александра Лукашенко в предвыборной гонке. В июне в офис Белгазпромбанка пришли силовики, Бабарико задержали и отправили в СИЗО КГБ. Ему отказали в регистрации в качестве кандидата.

