Суд Белоруссии приговорил Бабарико к 14 годам лишения свободы
Верховный суд Белоруссии приговорил бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы, сообщило РИА Новости.
Бабарико выдвинули обвинения в получении взятки в особо крупном размере и легализации средств, полученных незаконными способами. Прокурор запрашивал для него 15 лет лишения свободы. Экс-глава Белгазпромбанка не признал вину.
В мае 2020 года Виктор Бабарико объявил, что намерен баллотироваться в президенты Белоруссии. Он считался главным соперником Александра Лукашенко в предвыборной гонке. В июне в офис Белгазпромбанка пришли силовики, Бабарико задержали и отправили в СИЗО КГБ. Ему отказали в регистрации в качестве кандидата.
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