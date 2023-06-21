Эксперты выявили шпионский имплант, собиравший данные с устройств Apple

В сообщении говорится, что хакеры использовали вредоносное ПО под названием TriangleDB, которое работало в памяти устройство и предоставляло возможности скрытого наблюдения.

Уточняется, что всего шпионский имплант способен выполнять 24 команды, в том числе, менять, красть и удалять файлы с гаджета, а также управлять процессами на смартфоне, получать данные геолокации.

«Это вредоносное ПО работает исключительно в памяти устройства, поэтому все следы его работы удаляются при перезагрузке устройства» , - указали специалисты, добавив, что TriangleDB автоматически удаляется через 30 дней, если хакеры не решат продлить этот срок.

Ранее компания Apple оплатила штраф за нарушение антимонопольного законодательства по делу, которое было возбуждено по заявлению «Лаборатории Касперского», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

