«Свержение и доноры»: В Грузии оценили последствия протестов с подачи президента

Цель грузинской оппозиции – ослабить или даже свергнуть существующую власть, но поддержка у правящей партии сейчас выше, а внутри оппозиции нет единства, заявил НСН грузинский политолог Рамаз Сакварелидзе.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признавать итоги прошедших в субботу, 26 октября, выборов в парламент страны. По мнению Зурабишвили, выборы были «тотально сфальсифицированы». Текущее правительство Грузии глава государства назвала нелегитимным и призвала граждан выйти на акцию протеста вечером в понедельник. На выборах с результатом в 54% победила правящая «Грузинская мечта». Оппозиционная коалиция в сумме получила лишь 37,5% голосов. Сакварелидзе уверен, что серьезных последствий не будет.