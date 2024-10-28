«Свержение и доноры»: В Грузии оценили последствия протестов с подачи президента
Рамаз Сакварелидзе заявил НСН, что повторения украинского Евромайдана не будет, но оппозиция не может обойтись без протестов из-за финансовых доноров.
Цель грузинской оппозиции – ослабить или даже свергнуть существующую власть, но поддержка у правящей партии сейчас выше, а внутри оппозиции нет единства, заявил НСН грузинский политолог Рамаз Сакварелидзе.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признавать итоги прошедших в субботу, 26 октября, выборов в парламент страны. По мнению Зурабишвили, выборы были «тотально сфальсифицированы». Текущее правительство Грузии глава государства назвала нелегитимным и призвала граждан выйти на акцию протеста вечером в понедельник. На выборах с результатом в 54% победила правящая «Грузинская мечта». Оппозиционная коалиция в сумме получила лишь 37,5% голосов. Сакварелидзе уверен, что серьезных последствий не будет.
«Акции протеста были еще несколько дней назад, было немало людей, но гораздо больше граждан было на акциях правящей партии. В этот раз, скорее всего, будет то же самое. Из оппозиции четыре партии перешагнули порог в 5%. Пока что у них одно направление – ослабить или даже свергнуть существующую власть. В этом они едины, но после достижения этого результата начнутся разногласия. В целом оппозиционные партии не очень ладят между собой, когда спорят по определенным вопросам. Нам не привыкать, почти вся наша история происходит с протестами, южный характер», - рассказал он.
При этом Сакварелидзе уверен, что повторения украинского Евромайдана не будет, а оппозиция не может «пойти домой» без протестов, чтобы не потерять «доноров».
«Зурабишвили оказалась на посту в результате поддержки «Грузинской мечты», а не из-за своих достижений. Потом ее пути с этой партией разошлись, а ей объявили импичмент, который не смогли довести до конца. Сейчас Зурабишвили делает ответный ход. Не думаю, что ситуация будет похожа на украинский Евромайдан, потому что реальный смысл происходящих процессов не только в том, чтобы сменить власть. Есть и другой аспект. На оппозицию тратились деньги, теперь оппозиция должна показать, что они тратились не зря. Если они просто спокойно пойдут домой и не будут бороться, то доноры будут недовольны. А партиям всегда необходимо сохранить доноров», - подытожил собеседник НСН.
Глава грузинского Института стратегии и управления, политолог и политик Петр Мамрадзе ранее говорил, что у «Грузинской мечты» высокие шансы победить на выборах, при этом их оппоненты могут «пойти на всё», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пушилин: В Украинске осталось до 2 тысяч жителей
- В Воронежской области два человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ
- СМИ: Управделами президента заказало 300 Lada Aura для обслуживания госслужащих
- СМИ: Суд вынес приговор мигрантам за убийство школьника в Челябинске
- Число просроченных платежей по автокредитам в России достигло максимума
- Против генерал-майора Оглоблина возбудили новое дело о получении взятки
- Смартфоны в России подорожали на 15% с начала года
- Пушилин заявил о дозачистке Горняка и Селидово от украинских военных
- Путин продлил главе СК Бастрыкину срок федеральной госслужбы
- Невролог Мартынов назвал оптимальное время сна для взрослого человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru