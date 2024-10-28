«Революция или Нюрнберг?»: Президент Грузии готовит протесты после выборов
Президент Грузии недовольна победой правящей партии и зовет оппозицию на улицы, Саакашвили подливает масла из тюрьмы, а СМИ уже указали на «штаб госпереворота».
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признавать результаты парламентских выборов в этой стране, согласно которым победу одержала правящая партия «Грузинская мечта».
Зурабишвили призывает оппозицию выйти на улицу, обвиняя во всех грехах Россию, США и ЕС также указывают на нарушения, ну а СМИ уже чувствуют запах революции.
«РОССИЙСКАЯ ГРУЗИЯ?»: В ОЖИДАНИИ ПРОТЕСТОВ
Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября, при этом их результаты до утра воскресенья оставались в тумане. Опросы оппозиции, которую поддерживает Зурабишвили, указывали на ее победу. Президент даже успела поздравить с победой «европейскую Грузию», однако официальные результаты оказались иными.
По данным ЦИК Грузии, победила правящая партия «Грузинская мечта» (53,92% голосов). Кроме того, в парламент прошли четыре оппозиционные партии (набрали в сумме 37,78% голосов), представители которых отказались признавать результаты выборов.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал это решение оппозиции «безнадежной попыткой» оправдаться перед избирателями за провал, при этом действующий президент Саломе Зурабишвили обвинила Москву в «пророссийских выборах».
«Я не признаю эти выборы, их признание невозможно. Это равносильно признанию прихода России сюда, подчинению Грузии России», — заявила она на брифинге с лидерами оппозиции.
Зурабишвили заявила о многочисленных нарушениях, позволивших «обелить фальсификацию», и призвала сторонников 28 октября вечером выйти к парламенту, показав миру, что мы «не признаем эти выборы».
Находящийся сейчас в тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили также призвал своих сторонников к протестам.
«Сейчас не время сожалеть о том, как нас обманули. Сейчас время для больших акций протеста. Мы должны показать миру, что боремся за свободу и мы народ, который не смирится с несправедливостью», - написал он в соцсетях.
Эксперты прогнозировали такой исход, а СМИ даже допускают возможность революции в Грузии. Они отмечают, что победа «Грузинской мечты» позволит основателю этой партии Бидзины Иванишвили провести обещанный «Нюрнбергский процесс» над Саакашвили и его сподвижниками. Называется даже место «штаба государственного переворота» - это дворец Орбелиани, являющийся официальной резиденцией президента.
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявлял накануне выборов, о существовании «группы, которая готовит переворот» после 26 октября.
«НЕРАВНАЯ ИГРА»: ОТ МОСКВЫ ДО ВАШИНГТОНА
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «сначала хотела молчать», но ей пришлось ответить Зурабишвили, «тронувшей» Россию.
«"Европейское будущее" Вашингтон только что отнял у Европейского союза (…) Поэтому полагать, что ЕС ещё кого-то может одарить «европейским будущим», просто глупо. Лишение будущего — это лишение независимости и национальных интересов. Пока страны и народы думают самостоятельно, а не беспрекословно выполняют приказы вашингтонских кураторов, у них есть будущее. Кстати, у меня вопрос к Зурабишвили: а чем грузинское будущее хуже европейского?» - написала Захарова в Telegram.
При этом в США и Евросоюзе другая реакция на выборы в Грузии.
«Международные наблюдатели не признали результаты выборов свободными и справедливыми. Мы присоединяемся к призывам к полному расследованию всех сообщений о нарушениях, связанных с выборами», - заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.
При этом он утверждает, что правящая партия «злоупотребила государственными ресурсами и запугиванием».
Со своей стороны, верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель указал на «неравные условия игры», которые зафиксировали наблюдатели.
«Мы призываем Центральную избирательную комиссию Грузии и другие органы власти выполнить свой долг и обеспечить оперативное, прозрачное и независимое расследование», - говорится в его заявлении.
Глава грузинского Института стратегии и управления, политолог и политик Петр Мамрадзе ранее говорил НСН, что у «Грузинской мечты» высокие шансы победить на выборах, при этом их оппоненты могут «пойти на всё».
«У нас мир и стабильность, несмотря на сильное давление со стороны западных стран. Люди, которым больше 40 лет, будут голосовать только за «Грузинскую мечту», оппозиция всех только пугает (…) Ситуация может омрачаться провокациями последователей Саакашвили. Это даже не партии, это группировки, они могут на все пойти», - предупреждал политолог.
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