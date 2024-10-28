«Революция или Нюрнберг?»: Президент Грузии готовит протесты после выборов

«РОССИЙСКАЯ ГРУЗИЯ?»: В ОЖИДАНИИ ПРОТЕСТОВ

Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября, при этом их результаты до утра воскресенья оставались в тумане. Опросы оппозиции, которую поддерживает Зурабишвили, указывали на ее победу. Президент даже успела поздравить с победой «европейскую Грузию», однако официальные результаты оказались иными.

По данным ЦИК Грузии, победила правящая партия «Грузинская мечта» (53,92% голосов). Кроме того, в парламент прошли четыре оппозиционные партии (набрали в сумме 37,78% голосов), представители которых отказались признавать результаты выборов.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал это решение оппозиции «безнадежной попыткой» оправдаться перед избирателями за провал, при этом действующий президент Саломе Зурабишвили обвинила Москву в «пророссийских выборах».

«Я не признаю эти выборы, их признание невозможно. Это равносильно признанию прихода России сюда, подчинению Грузии России», — заявила она на брифинге с лидерами оппозиции.

Зурабишвили заявила о многочисленных нарушениях, позволивших «обелить фальсификацию», и призвала сторонников 28 октября вечером выйти к парламенту, показав миру, что мы «не признаем эти выборы».

Находящийся сейчас в тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили также призвал своих сторонников к протестам.

«Сейчас не время сожалеть о том, как нас обманули. Сейчас время для больших акций протеста. Мы должны показать миру, что боремся за свободу и мы народ, который не смирится с несправедливостью», - написал он в соцсетях.

Эксперты прогнозировали такой исход, а СМИ даже допускают возможность революции в Грузии. Они отмечают, что победа «Грузинской мечты» позволит основателю этой партии Бидзины Иванишвили провести обещанный «Нюрнбергский процесс» над Саакашвили и его сподвижниками. Называется даже место «штаба государственного переворота» - это дворец Орбелиани, являющийся официальной резиденцией президента.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявлял накануне выборов, о существовании «группы, которая готовит переворот» после 26 октября.