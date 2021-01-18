Сванидзе: «Катюша» – победная песня, а спортсменам до победы далеко

Николай Сванидзе: «Веселая информация. Траты россиян на празднование Нового года выросли, потому что сократились траты на путешествия. Очень многие россияне куда-то ездили на Новый год, теперь они сидят дома и могут немного денег потратить, образовавшиеся в результате этого. К тому же, захотелось праздника, год был тяжелый. Собственно, думаю, так себя и порадовали, и хорошо», – сказал он в разговоре с НСН.

