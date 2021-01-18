Сванидзе: «Катюша» – победная песня, а спортсменам до победы далеко
Член СПЧ, историк и журналист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Госдума поддержала замену гимна на «Катюшу» на Олимпиаде
В Госдуме поддержали предложение Олимпийского комитета России заменить гимн на песню «Катюша» на Олимпиаде.
Николай Сванидзе: «Как известно, спортсменам запрещено выступать под гимном России, поэтому стали предлагать другие варианты. Предложения были разные, выбрали "Катюшу". Это прекрасная песня, очень красивая. Но минус в том, что "Катюша" – песня войны, а значит, Игры будут ассоциироваться с войной, во-первых. А во-вторых, это победная песня, мы в войне победили. А нашим спортсменам, в общем-то, до победы далеко», – поделился своим мнением с НСН Николай Сванидзе.
Россия не ждет от администрации Байдена радикальных перемен
Москва не ждет от администрации Джо Байдена радикальных перемен в политике, хотя её методы, вероятно, изменятся. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Николай Сванидзе: «Лукавит. Конечно, они ждут перемен, перемен радикальных, и перемен к худшему. Потому что у Путина с Трампом были совет да любовь, хоть это ни в чем хорошем и не выразилось, но личные отношения были хорошие. А Байден - сторонник нажима на Россию», – заявил он в интервью НСН.
Лавров назвал цель заявлений Запада о задержании Навального
По мнению главы российского МИДа Сергея Лаврова, комментарии западных политиков о возвращении в Россию Алексея Навального призваны отвлечь внимание от кризиса, в котором оказались их страны.
Николай Сванидзе: «Тоже лукавит, конечно. Комментарии любых политиков о возвращении Алексея Навального связаны непосредственно с его фигурой, с тем, что за последние месяцы она приобрела глобальный масштаб», – отметил он в эфире НСН.
Россияне увеличили свои расходы на празднование Нового года
Траты россиян на празднование Нового года выросли на 19 процентов. В среднем они составили 17 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ.
Николай Сванидзе: «Веселая информация. Траты россиян на празднование Нового года выросли, потому что сократились траты на путешествия. Очень многие россияне куда-то ездили на Новый год, теперь они сидят дома и могут немного денег потратить, образовавшиеся в результате этого. К тому же, захотелось праздника, год был тяжелый. Собственно, думаю, так себя и порадовали, и хорошо», – сказал он в разговоре с НСН.
Абитуриенту не засчитали экзамен после отказа закрыть нос маской
На экзамене для поступления в вуз в Токио абитуриент надел маску, не закрыв нос. Организаторы шесть раз сделали ему замечание – а на седьмой аннулировали его результаты.
Николай Сванидзе: «Естественно, маску надо надевать, закрыв нос. Шесть раз – это еще много замечаний ему сделали, я думаю, выгнали бы после второго раза. Если ты маску надеваешь не как следует, значит, ты не уважаешь окружающих, это очевидно», – подытожил Николай Сванидзе для слушателей НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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