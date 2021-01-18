Совет по правам человека призвал освободить Навального

Совет ООН по правам человека призвал освободить оппозиционера Алексея Навального, задержанного в Москве 17 января из-за нарушений испытательного срока по делу «Ив Роше». Об этом сообщается в Twitter правозащитного органа.

Ранее суд отправил Навального под арест на 30 суток.

«Мы глубоко обеспокоены арестом Алексея Навального и призываем к его немедленному освобождению и уважению его прав на надлежащую правовую процедуру в соответствии с принципами верховенства закона», — говорится в публикации.

Кроме того, Совет призвал «к тщательному и беспристрастному расследованию» возможного отравления Навального.

Оппозиционера экстренно госпитализировали в Омске 20 августа. Навальный почувствовал себя плохо во время перелёта, омские медики диагностировали ему нарушение обмена веществ. Позже политика перевезли в берлинскую клинику Charite, и немецкие специалисты заявили о его отравлении веществом из группы «Новичок».

Российские власти опровергли причастность к отравлению Навального и потребовали у Германии дополнительных данных для расследования инцидента. Однако немецкая сторона не предоставила Москве необходимую информацию, объяснив это тем, что данные о здоровье — врачебная тайна, сообщает Ura.ru.

