Сванидзе назвал жену Навального и Дудя потенциальными лидерами оппозиции
Юлия Навальная может возглавить оппозицию в России вместо супруга, который приговорен к тюремному сроку по делу «Ив-Роше». Об этом заявил URA.RU член СПЧ и журналист Николай Сванидзе.
Он также считает, что на роль главы оппозиционных сил в России может претендовать и журналист Юрий Дудь.
«Первый человек, который может заменить Навального, это, конечно, (жена Навального – прим. НСН) Юлия Борисовна. Это будет органично и у нее есть весь нужный потенциал. Все остальные в этом списке стоят во втором ряду, но все же они есть: (экс-депутат ГД РФ -прим. НСН) Дмитрий Гудков, (глава муниципального округа Красносельский -прим. НСН) Илья Яшин, (журналист, член партии «Яблоко») Лев Шлосберг. Огромный потенциал есть у Юрия Дудя, но он пока в политику не идет, занимается все-таки журналистикой. Все зависит от его решения», — спрогнозировал Сванидзе.
Ранее в Москве и Санкт Петербурге 14 февраля женщины выстроились в «Цепь солидарности» против политических репрессий и задержаний, а также в поддержку Юлии Навальной, которая по личным делам улетела в Германию. Обе акции не были согласованы властями.
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