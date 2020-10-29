«Комический персонаж»: В Польше отвергли обвинения Лукашенко в адрес Дуды

«Он упирается в так называемый "абортный компромисс" 1993 года, который разрешает делать аборты в трех случаях. Сейчас при власти находится партия, у которой другое мнение. То есть нужно запретить аборты по состоянию здоровья ребенка. У этой партии есть поддержка большинства общества, и поэтому она меняет законы. Другая часть общества с этим не согласна, но она находится в меньшинстве», - указал политолог.

По его словам, протесты в защиту права на аборт неспособны перерасти в серьезную угрозу власти.

«Протесты громкие, яркие, но нельзя сказать, что на них выходит большое количество людей. Это прежде всего молодежь, которой легко манипулировать и которой нечего делать, потому что в школу не ходит из-за мер против коронавируса. Это фрустрированная молодежь, которой надо как-то выпустить пар. Оппозиция использует ее в своих целях. Ни лидеров нет, ни идеологии. Нет никаких предпосылок для революции». – заключил собеседник НСН.

Ранее Якуб Корейба объяснил НСН, почему в Польше не верят в легитимность Лукашенко. По его словам, человек, который только что получил «триумфальные» 80% на выборах, не ведет себя так, как Александр Лукашенко: не сажает оппозицию в тюрьму, не распространяет репрессии на все сегменты общества. Такая массовая поддержка не нуждается в силовых методах осуществления власти, что наблюдается в Белоруссии уже почти три месяца.

