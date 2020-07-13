Президент Польши Аджей Дуда переизбран на второй срок

Так, Дуда во втором туре выборов набрал 51,03% голосов против 48,94% у его конкурента мэра Варшавы Рафала Тшасковского (оппозиционная партия «Гражданская платформа»).

Отмечается, что явка избирателей составила 68,18% или 20 млн граждан Польши.

Ранее в понедельник польский политолог Якуб Корейба рассказал НСН, что в Польше нет ни одной политической силы, которая хотела бы существенных изменений в отношения с Россией.

