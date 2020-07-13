Президент Польши Аджей Дуда переизбран на второй срок

Президент Польши Анджей Дуда переизбран на второй срок, согласно данным Государственной избирательной комиссии республики по итогам обработки всех бюллетеней. Об этом сообщает ТАСС.

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Так, Дуда во втором туре выборов набрал 51,03% голосов против 48,94% у его конкурента мэра Варшавы Рафала Тшасковского (оппозиционная партия «Гражданская платформа»).

Отмечается, что явка избирателей составила 68,18% или 20 млн граждан Польши.

Ранее в понедельник польский политолог Якуб Корейба рассказал НСН, что в Польше нет ни одной политической силы, которая хотела бы существенных изменений в отношения с Россией.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президентские ВыборыПольша
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