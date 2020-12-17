Супруга Макрона получила отрицательный результат теста на коронавирус

Супруга французского президента Брижит Макрон получила отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом сообщило агентство AFP.

По данным агентства, Брижит Макрон пройдет повторный тест в ближайшие дни, а до этого будет на самоизоляции.

Ранее в четверг стало известно, что Эмманюэль Макрон получил положительный результат теста на коронавирус и ушел на самоизоляцию. Он продолжит работу в удаленном режиме, сообщили в пресс-службе президента.

Как уточняет Ura.ru, анализы у лидера Франции были взяты в связи с появлением первых симптомов заболевания. Макрон стал не первым главой государства, заразившимся коронавирусом. В частности, в марте COVID-19 переболел президент Бразилии Жаир Болсонару.

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ФОТО: facebok.com
ТЕГИ:ФранцияМакрон
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