Макрон заразился коронавирусом
17 декабря 202012:38
Президент Франции Эмманюэль Макрон сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба французского лидера.
В сообщении говорится, что, в соответствии со всеми санитарными требованиями, Макрон будет соблюдать самоизоляцию в ближайшие семь дней, а свою деятельность будет осуществлять удаленно.
Ранее Макрон заявил, что во время праздников люди стремятся встретиться с родными и близкими, «теряют бдительность» и способствуют распространению COVID-19.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,8 млн+28 214 / сут.
Умерли
49 151+587 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 440 / сут.
- Путин сообщил о проблемах при производстве вакцины от COVID-19
- Путин рассказал, почему не вакцинировался от COVID-19
- Макрон заразился коронавирусом
- Путин рассказал, чем новые выборы будут отличаться от предыдущих
- Путин призвал обеспечить полную доступность медицины в стране
17 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru