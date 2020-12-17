Макрон заразился коронавирусом

Президент Франции Эмманюэль Макрон сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба французского лидера.

В сообщении говорится, что, в соответствии со всеми санитарными требованиями, Макрон будет соблюдать самоизоляцию в ближайшие семь дней, а свою деятельность будет осуществлять удаленно.

Ранее Макрон заявил, что во время праздников люди стремятся встретиться с родными и близкими, «теряют бдительность» и способствуют распространению COVID-19.

