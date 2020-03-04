«Супервторник» имени Байдена

Конкуренция за право выдвинуться от Демпартии на выборы президента будет очень острой, но время играет на Байдена. «Борьба далеко не кончилась. У Сандерса – колоссальная энергетика, на его стороне молодежь. Он хорошо вложился в работу с латиноамериканским электоратом. Калифорния показала, что эта работа у него получается. Но Сандерс все свои победы, что на прошлых голосованиях, что сегодня, одерживает относительным большинством. У него только один раз был результат выше 40%. Он лидировал, пока был расколот электорат умеренных. Если после вчерашнего голосования выйдет из борьбы Блумберг, который в первый раз участвовал и набрал от 10 до 17 мандатов. Для новичка это неплохо, но, очевидно, хуже Байдена. Он не сможет его заместить в роли лидера умеренных. Если Блумберг выйдет, Буттиджич и Клобушар уже выбыли, Уоррен выступила достаточно слабо – у Байдена получается реальная возможность консолидировать большинство», - рассуждает Макаренко.

Он уверен, что медиамагнат Майкл Блумберг, уже потративший на кампанию 400 млн долларов, не будет продолжать. «Я не сомневаюсь, что Блумберг выйдет. Вопрос – выйдет до следующего вторника или еще разок попробует. Думаю, он такой вариант вполне имел в голове, потому что это необычный способ – пропускать февральские голосования. Блумбергу не жалко потраченных денег, он в любом случае останется одним из главных спонсоров Демократической партии. А в президентской гонке, конечно, будет жертвовать Байдену, а не Сандерсу», - заключил глава ЦПТ.

Ранее об отказе от участия в предвыборной гонке заявили политики-демократы Эми Клобушар, Пит Буттиджич и Бето ОʼРурк. Накануне «супервторника» они призвали своих сторонников поддержать Джо Байдена.

10 марта в США пройдет так называемый «супервторник-2», когда праймериз состоятся в шести штатах.

