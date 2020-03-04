«Супервторник» имени Байдена
Президент Центра политтехнологий рассказал в эфире НСН, как бывший вице-президент США возвращает себе статус фаворита у сторонников Демократической партии.
Бывший вице-президент США Джо Байден побеждает среди демократов по итогам «супервторника» - праймериз кандидатов в президенты, которые проходят сразу в 14 штатах, а также в Американском Самоа, архипелаге США в Тихом океане. Хотя подсчеты голосов еще продолжаются, Байден уже выигрывает у своего главного конкурента за номинацию от Демократической партии, сенатора от Вермонта Берни Сандерса.
Бывший вице-президент выиграл праймериз в Техасе, Мэне, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Вирджинии, Оклахоме, Арканзасе, Теннесси и Алабаме. Сандерс - в Юте, Колорадо и Вермонте. Пока неизвестны результаты в Калифорнии, где подсчитано меньше 43% голосов. В Американском Самоа победил бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг.
Кроме этих трех политиков демократические избиратели в «супервторник» также голосовали за сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен и члена палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард.
Таким образом Байден возвращает себе статус фаворита у сторонников Демократической партии, который едва не утратил после первых неудачных кокусов и праймериз, прошедших в феврале. Такое мнение в эфире НСН выразил президент Центра политтехнологий (ЦПТ) Борис Макаренко.
«У Байдена после убедительной победы в Южной Каролине (получил 49% голосов - НСН), восстановились имиджевые черты, которые делали его фаворитом. Это его опыт и добрая память о нем как вице-президенте при Обаме, который все еще популярен у демократического избирателя. И это представление о том, что Сандерс может быть опасен. Не только потому, что он такой левый, но потому что такой левый проиграет Трампу. Главный мотив для демократического избирателя – это выбрать того кандидата, который имеет наилучшие шансы в борьбе с Трампом. Байден эту роль восстановил, и вчера она проявилась в полной мере», - сказал политолог.
По его словам, сейчас Байден и Сандерс в гонке за номинацию идут ноздря в ноздрю.
«Еще не распределены все мандаты «супервторника», распределено порядка 700 из 1100 с лишним. Пока 49 завоевал Байден, 41 – Сандерс. Конечная пропорция будет более ровной, потому что большая часть нераспределенных мандатов – это Калифорния, которая позже голосует и дольше считает. Так что у них к следующему вторнику будет сопоставимое число мандатов. Их формальные шансы сравнялись», - пояснил собеседник НСН.
Конкуренция за право выдвинуться от Демпартии на выборы президента будет очень острой, но время играет на Байдена. «Борьба далеко не кончилась. У Сандерса – колоссальная энергетика, на его стороне молодежь. Он хорошо вложился в работу с латиноамериканским электоратом. Калифорния показала, что эта работа у него получается. Но Сандерс все свои победы, что на прошлых голосованиях, что сегодня, одерживает относительным большинством. У него только один раз был результат выше 40%. Он лидировал, пока был расколот электорат умеренных. Если после вчерашнего голосования выйдет из борьбы Блумберг, который в первый раз участвовал и набрал от 10 до 17 мандатов. Для новичка это неплохо, но, очевидно, хуже Байдена. Он не сможет его заместить в роли лидера умеренных. Если Блумберг выйдет, Буттиджич и Клобушар уже выбыли, Уоррен выступила достаточно слабо – у Байдена получается реальная возможность консолидировать большинство», - рассуждает Макаренко.
Он уверен, что медиамагнат Майкл Блумберг, уже потративший на кампанию 400 млн долларов, не будет продолжать. «Я не сомневаюсь, что Блумберг выйдет. Вопрос – выйдет до следующего вторника или еще разок попробует. Думаю, он такой вариант вполне имел в голове, потому что это необычный способ – пропускать февральские голосования. Блумбергу не жалко потраченных денег, он в любом случае останется одним из главных спонсоров Демократической партии. А в президентской гонке, конечно, будет жертвовать Байдену, а не Сандерсу», - заключил глава ЦПТ.
Ранее об отказе от участия в предвыборной гонке заявили политики-демократы Эми Клобушар, Пит Буттиджич и Бето ОʼРурк. Накануне «супервторника» они призвали своих сторонников поддержать Джо Байдена.
10 марта в США пройдет так называемый «супервторник-2», когда праймериз состоятся в шести штатах.
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