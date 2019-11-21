Выборы-2020: Белые реднеки – за Трампа, геи и либералы – за Байдена

Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил, что Дональд Трамп не желает видеть его своим соперником на выборах 2020 года от Демократов. Кроме того, уверяет политик, его выдвижению якобы противится и президент России Владимир Путин. При этом СМИ ранее сообщали, что если бы выборы состоялись сейчас, Трамп уступил бы всем своим соперникам-демократам.

В свою очередь руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН заявил, что не верит в смену Трампа на президентском посту.

«Скорее всего, Трамп будет переизбран. Поэтому я даже не думаю, что там будет, если победит Байден…Идея с импичментом заведомо провальная и демократы это знают», - сказал Самуйлов.