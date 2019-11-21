Выборы-2020: Белые реднеки – за Трампа, геи и либералы – за Байдена
Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США в эфире НСН заявил о разделении американского общества по новому признаку за год до президентских выборов.
Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил, что Дональд Трамп не желает видеть его своим соперником на выборах 2020 года от Демократов. Кроме того, уверяет политик, его выдвижению якобы противится и президент России Владимир Путин. При этом СМИ ранее сообщали, что если бы выборы состоялись сейчас, Трамп уступил бы всем своим соперникам-демократам.
В свою очередь руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН заявил, что не верит в смену Трампа на президентском посту.
«Скорее всего, Трамп будет переизбран. Поэтому я даже не думаю, что там будет, если победит Байден…Идея с импичментом заведомо провальная и демократы это знают», - сказал Самуйлов.
Также он отметил, что рейтинг Трампа среди граждан гораздо выше, чем у Байдена. При этом, американист рассказал, что в предстоящих выборах бывший вице-президент, как и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, будет опираться на меньшинства и либеральную интеллигенцию. По мнению Сергея Самуйлова, демократы во главе с Байденом «больше ничего предложить не могут» американским гражданам, кроме как поддержки расовых и сексуальных меньшинств.
«Байден постарается вернуться на традиционные [для демократов] опоры – расовые и сексуальные меньшинства, женщин и либеральную белую интеллигенцию. Это их избирательный блок. А куда ему деваться? Они больше ничего предложить не могут», - сказал он.
Собеседник НСН добавил, что республиканцы остаются партией «белой Америки». Идет разделение по расовому и национальному признаку, как в элите, так и в обществе. При этом, если раньше главную роль играли социальные моменты и республиканская партия считалась партией богатых, а демократическая – «бедных, несчастных, угнетенных и дискредитируемых расовых меньшинств», то теперь это не так.
Ранее НСН сообщала, что демократ Бето О'Рурк заявил, что больше не участвует в борьбе за номинацию от Демократической парии в президенты Соединенных штатов. По его словам, такое решение было принято в связи с наличием небольшого бюджета штаба для дальнейшего продвижения.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Пропавший в Турции российский футболист вышел на связь в Instagram
- Захарова пообещала следить за действиями НАТО в космосе
- В Турции пропал российский футболист Садаев
- Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей
- Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей