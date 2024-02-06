Сунак заявил о готовности Британии отразить нападение со стороны России
Великобритания была бы готова отразить возможное нападение со стороны России. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак в интервью телеведущему Пирсу Моргану на канале TalkTV.
Глава правительства подтвердил, что Британия даст отпор РФ, если последняя «направит свои орудия».
«Гарантировать нашу общую безопасность — моя работа», — указал Сунак.
Британский премьер отметил, что страна хорошо защищена и достаточно инвестировала в оборону: королевство занимает второе место в НАТО по объемам оборонных расходов. По словам Сунака, Лондон направляет больше средств на эти цели, поскольку ситуация в мире становится все более неспокойной.
Кроме того, премьер-министр повторил тезис о том, что Россия «потерпела стратегическое поражение» в противостоянии с Западом. По словам Сунака, украинский конфликт сплотил союзников по Североатлантическому альянсу, теперь они лучше готовы к отражению агрессии со стороны других государств.
Ранее Риши Сунак выразил обеспокоенность на фоне напряженности на Ближнем Востоке и призвал Иран к деэскалации после атаки на военную базу США на границе Сирии и Иордании, напоминает RT.
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