Сунак заявил о готовности Британии отразить нападение со стороны России

Глава правительства подтвердил, что Британия даст отпор РФ, если последняя «направит свои орудия».

«Гарантировать нашу общую безопасность — моя работа», — указал Сунак.

Британский премьер отметил, что страна хорошо защищена и достаточно инвестировала в оборону: королевство занимает второе место в НАТО по объемам оборонных расходов. По словам Сунака, Лондон направляет больше средств на эти цели, поскольку ситуация в мире становится все более неспокойной.

Кроме того, премьер-министр повторил тезис о том, что Россия «потерпела стратегическое поражение» в противостоянии с Западом. По словам Сунака, украинский конфликт сплотил союзников по Североатлантическому альянсу, теперь они лучше готовы к отражению агрессии со стороны других государств.

Ранее Риши Сунак выразил обеспокоенность на фоне напряженности на Ближнем Востоке и призвал Иран к деэскалации после атаки на военную базу США на границе Сирии и Иордании, напоминает RT.

