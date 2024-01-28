Лидер британской партии «Наследие» призвал не враждовать с Россией

Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен отказался считать Россию врагом Великобритании, опубликовав в соцсети Х флаг РФ и призвал не враждовать.

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Так он отреагировал на статью GB News, в которой содержится призыв к британцам готовиться к вооруженному конфликту с Москвой в ближайшие шесть лет. Политик выразил уверенность в том, что никакой войны не будет.

Ранее глава Минобороны Великобритании назвал 2024 год решающим для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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