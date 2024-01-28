Лидер британской партии «Наследие» призвал не враждовать с Россией

Так он отреагировал на статью GB News, в которой содержится призыв к британцам готовиться к вооруженному конфликту с Москвой в ближайшие шесть лет. Политик выразил уверенность в том, что никакой войны не будет.

Ранее глава Минобороны Великобритании назвал 2024 год решающим для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

