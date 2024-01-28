Лидер британской партии «Наследие» призвал не враждовать с Россией
28 января 202407:41
Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен отказался считать Россию врагом Великобритании, опубликовав в соцсети Х флаг РФ и призвал не враждовать.
Так он отреагировал на статью GB News, в которой содержится призыв к британцам готовиться к вооруженному конфликту с Москвой в ближайшие шесть лет. Политик выразил уверенность в том, что никакой войны не будет.
Ранее глава Минобороны Великобритании назвал 2024 год решающим для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru