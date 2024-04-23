Сунак: Руководство РФ «не остановится на Украине»

На пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом он указал, что руководство РФ «не остановится на Украине», отметив, что у Москвы «есть желание, если уже не возможность, атаковать другие европейские страны».

«Мы окажемся втянутыми в мир грубой силы, а не в мир демократической воли людей... Если же президент РФ Владимир Путин потерпит поражение, то он и другие противники будут сдержаны», - заключил британский премьер.

Ранее глава Военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр заявил об отсутствии признаков того, что Россия планирует вторжение в какое-либо из государств альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

