Сунак: Руководство РФ «не остановится на Украине»
После победы в конфликте на Украине Россия может атаковать страны НАТО. Как сообщает ТАСС, с таким заявлением выступил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
На пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом он указал, что руководство РФ «не остановится на Украине», отметив, что у Москвы «есть желание, если уже не возможность, атаковать другие европейские страны».
«Мы окажемся втянутыми в мир грубой силы, а не в мир демократической воли людей... Если же президент РФ Владимир Путин потерпит поражение, то он и другие противники будут сдержаны», - заключил британский премьер.
Ранее глава Военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр заявил об отсутствии признаков того, что Россия планирует вторжение в какое-либо из государств альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru