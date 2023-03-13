Сунак: Китай создает определяющий эпоху вызов для мирового порядка

Он отметил, что Британия с партнерами будет работать над тем, чтобы взаимодействовать с Китаем по таким вопросам, как изменение климата. При этом, по словам Сунака, при попытках Пекина «создать зависимость», Британия будет работать с другими, чтобы им противодействовать.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что назначение генерала Ли Шанфу главой Минобороны Китая может привести к дальнейшему нагнетанию и без того натянутых взаимоотношений КНР и США. Новый министр обороны КНР, отметило издание, поддерживает военно-дипломатическую работу с упором на «служение политической дипломатии», сообщает НСН.

