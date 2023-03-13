Сунак: Китай создает определяющий эпоху вызов для мирового порядка

КНР создает вызов для мирового порядка западного образца. Такое заявление сделал британский премьер-министр Риши Сунак, слова которого приводит ТАСС.

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Он отметил, что Британия с партнерами будет работать над тем, чтобы взаимодействовать с Китаем по таким вопросам, как изменение климата. При этом, по словам Сунака, при попытках Пекина «создать зависимость», Британия будет работать с другими, чтобы им противодействовать.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что назначение генерала Ли Шанфу главой Минобороны Китая может привести к дальнейшему нагнетанию и без того натянутых взаимоотношений КНР и США. Новый министр обороны КНР, отметило издание, поддерживает военно-дипломатическую работу с упором на «служение политической дипломатии», сообщает НСН.

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ФОТО: Сайт правительства Великобритании / www.gov.uk
ТЕГИ:КитайВеликобритания
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