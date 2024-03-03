Симоньян допустила новую публикацию записи разговоров офицеров бундесвера

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян не исключила, что опубликует новую запись разговора высокопоставленных офицеров германской армии о возможности удара по Крымскому мосту. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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«Откуда получила - там больше нету. Дадут еще - опубликую еще. Ждите», - сообщила медиаменеджер.

В пятницу Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой немецкие офицеры обсуждают поставку Украине ракет Taurus для атаки на Крымский мост. Минобороны Германии подтвердило факт прослушки.

По мнению заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, перехваченный разговор свидетельствует о подготовке Германии к войне с Россией, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Крымский МостГерманияМаргарита Симоньян

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